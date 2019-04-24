Звёзды российской эстрады выступят 11 мая на площади Советов областного центра

До главного праздника страны — немногим больше двух недель. 9 мая «СТС Кузбасс» будет вести прямую трансляцию с главной площади региона, по которой пройдёт «Бессмертный полк». Организаторы обещают праздничный салют. Но не он станет финальным аккордом майских торжеств.

Тамара Гвердцители, Олег Газманов, Зара, Денис Майданов и группа «А-студио» выступят 11 мая на площади Советов. Звёзды эстрады исполнят песни военных лет. Такой сюрприз приготовила администрация области кемеровчанам и гостям города.

На концерте также станут известны имена победителей специального конкурса «Подвиг Кузбасса», который объявил Совет по вопросам попечительства в социальной сфере Кемеровской области. Главный приз — семейная поездка в города-герои: Москову, Севастополь и Санкт-Петербург.

В рамках конкурса «Подвиг Кузбасса» также продолжается акция «Свободный микрофон». В преддверии праздника каждый может рассказать о своих отцах и дедах, прошедших годы войны. Для того, чтобы принять в ней участие, необходимо опубликовать историю о своем герое до 10 мая на личной страничке в Инстаграм или ВКонтакте с хэштегом #победакузбасса #песнипобеды.