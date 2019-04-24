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Определился обладатель кубка Губернатора Кузбасса по пожарно-спасательному спорту

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За главный приз в Новокузнецке боролись 6 команд — представителей субъектов Сибирского федерального округа. Участники демонстрировали свои профессиональные навыки в условиях максимально приближенных к действиям на пожаре. Проходили полосу препятствий, поднимались по штурмовым лестницам, чтобы спасти и оказать помощь условным пострадавшим.

В общекомандном зачёте среди мужчин первое место завоевали спортсмены из Новосибирской области. На втором месте команда Алтайского края. «Бронза» у спортсменов из Кузбасса.

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