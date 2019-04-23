3D-хирургия. В Кемеровском онкологическом диспансере осваивают новейшее эндоскопическое оборудование

Врачи испытывают немецкую стойку, которая позволяет хирургу видеть органы в объёмном сверхчётком изображении.

Вместо блокбастера — сложнейшая операция. Хирурги в 3D-очках удаляюЙт раковую опухоль с помощью новейшего оборудования. Диаметр прокола легкого пациента не превышает четырёх миллиметров. Новый аппарат настолько чувствителен, что буквально становится продолжением рук эндоскописта. Изображение получается естественным, словно врач использует скальпель.

Появление 3D-технологий совершило грандиозный прорыв не только в киноиндустрии, но и в медицине. Техника позволяет врачу видеть в мельчайших деталях пораженный опухолью орган. Изображение можно увеличивать, как под микроскопом, и рассматривать под разными углами. Операции с 3D-прибором длятся в среднем на час меньше, чем обычно.

Опытные хирурги пока только тестируют эндоскоп. Если его клиническая необходимость подтвердится, будет принято решение о покупке такого оборудования для клиник области. Чтобы кузбасские врачи смогли проводить операции в формате 3D.