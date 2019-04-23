Большой городской субботник состоится в южной столице региона

26 апреля Новокузнецк должен быть приведён в порядок перед майскими праздниками. Для этого аккумулируют силы всех подразделений городской администрации, управляющих компаний, предприятий торговли.

Общественные пространства и центральные улицы в каждом районе. Для предстоящего субботника это программа-минимум. К праздникам чисто должно быть хотя бы здесь. Мусора в городе слишком много, чтобы рассчитывать на один, пусть даже масштабный, общегородской выход. И это при том, что наводить порядок в городе начали больше месяца назад.

В наведении порядка особая роль у предприятий торговли. Их в Новокузнецке больше 5 тысяч. У каждого есть прилегающая территория. И эти квадратные метры — их зона ответственности.

В сети появился очередной креативный ролик с хештегом #Кузнюприберите. Предыдущие его версии стали темой для обсуждения и примером творческого подхода к делам насущным далеко за пределами региона. Есть надежда, что призыв сработает, как надо, и на этот раз.