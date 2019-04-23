Узнать свой статус. В городах региона работают мобильные центры диагностики ВИЧ

В Кузбассе есть возможности мобильно, без направлений, полиса, а главное — бесплатно пройти различные обследования. В прошлом месяце по региону курсировали флюорографы, где жители могли проверить органы грудной клетки. Этот месяц передвижных обследований посвящен СПИДу.

Обычный забор крови из пальца, 15 минут ожидания и результат — на руки. Всё также, как в поликлиниках, но анонимно. Бывают и очереди. Как показывает статистика, людей, беспокоящихся о своём здоровье, становится всё больше. В случае любых заболеваний, в том числе и ВИЧ-инфекций, очень важна диагностика. Чем раньше, тем больше шансов на положительный эффект лечения.

Сегодня экспресс-тестирование прошло на привокзальной площади. Повторное здесь будет 30 апреля. Также проводиться обследование будет и завтра, 24 апреля, на территории, прилегающей к стадиону «Химик». Временной промежуток — с 13 до 15 часов.