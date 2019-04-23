Подготовку к 300-летию Кузбасса обсудили Сергей Цивилев и полпред Президента России в СФО Сергей Меняйло

Представители власти посетили несколько стратегически важных объектов, которые строятся по поручению Президента Владимира Путина.

«Кузбасс в порядке». Девиз, с которым проходит подготовка к долгожданному 300-летию. Полномочный представитель Президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло подчеркнул, без внимания не должен остаться ни один объект. Строительные планы необходимо проработать до мелочей. Улицы, скверы и фасады зданий региона также важно привести в порядок. Сергей Цивилев сообщил: к концу недели все планы по облагораживанию территорий будут сформированы.

Особое внимание — стратегически важным объектам, которые строятся по поручению Президента Владимира Путина. Один из них — Президентское кадетское училище. Работы идут с опережением графика. В сентябре учреждение примет первых курсантов. Набор уже стартовал.

Обучаться в Президентском кадетском училище будут юноши не только из Кузбасса, но и других регионов. Губернатор напомнил, кемеровский корпус специализирован на IT-технологии. Всех секретов раскрывать не стал. Но пообещал — уже 1 сентября в училище пройдёт удивительное шоу, которое раскроет понятие искусственного интеллекта в современном мире.

Президентское кадетское училище — один из основных, но далеко не единственный объект, который построят к 300-летию Кузбасса. Подготовка не прекращается ни на минуту. Свой юбилей область встретит обновлённой.