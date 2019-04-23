Кузбассовцев приглашают поучаствовать в конкурсе «Вместе против коррупции!»

Международный конкурс направлен на профилактику коррупции, привлечение к взаимодействию с органами прокуратуры, а также на разработку и использование социальных реклам в целях предотвращения коррупционных проявлений.

Принять участие в нём могут граждане в возрасте от 14 до 35 лет, подготовив работу по одной из двух тем: «Лучший плакат» и «Лучший видеоролик».

Приём работ будет осуществляться с 1 июня по 1 октября 2019 года на официальном сайте конкурса www.anticorruption.life. Итоги подведут 9 декабря 2019 года.

Источник: Пресс-служба Администрации Кемеровской области