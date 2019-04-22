На неделю Кузбасс стал центром женского бокса России

Регион принимает Чемпионат страны. На турнир приехало более 160 участниц, которые оспорят медали в разных весовых категориях, а также путёвки на Чемпионаты мира и Олимпийские игры.

Самый представительный турнир в истории российского женского бокса проходит именно у нас. На старте — настоящий праздник — открытие, на котором представлены участники соревнований. В Кузбасс приехали команды из 42 регионов страны. Среди тех, кто выйдет на ринг, участницы Олимпийских игр, Чемпионатов мира, Европы, первенств разного уровня. Женский бокс в стране явно на подъёме, и наши девушки в нём — законодательницы мод.

Команда Кузбасса к домашнему турниру готовилась особенно тщательно. В родных стенах, да ещё перед своими болельщиками нужно предстать во всей красе. Тренерский штаб отобрал восемь сильнейших, которые получили право выйти на Всероссийский ринг.

Первые поединки показали, наши девушки могут продемонстрировать хорошую технику и тактику. Впереди ещё несколько дней бескомпромиссной борьбы.