Алексей – новый участник проекта «Где ты, мама?»

Мы продолжаем рассказывать в нашем эфире о детях, которые ждут счастливых перемен в своей судьбе. Проект «Где ты, мама?» — это возможность подарить им новую жизнь. Генеральный партнер программы компания ТАЛТЭК. ТАЛТЭК по-настоящему участвует в жизни регионов присутствия. Реализуя проект «С заботой о будущем», группа компаний инвестирует в благополучие, поддержку и всестороннее развитие детей.

Алексей Моисеев любит быть в центре всех самых ярких событий. Он — активный участник всех праздников, спортивных состязаний, первый помощник педагогов.

При таком активном образе жизни Алексей успевает и учиться хорошо. Подходит к процессу ответственно. Уверен, что в жизни всё пригодится.

Планы на будущее — серьёзные. Поэтому и готовится основательно. И не только в рамках школьной программы. Например, самостоятельно изучает психологию, осваивает духовные практики, методики личностного роста.

Алексей стремится добиваться лучших результатов во всем. Но заветная его мечта другая — попасть в семью.

Для будущих родителей телефон управления опеки и попечительства: 32-29-74, код Новокузнецка: (3843).