В эти выходные в областной столице завершился крупный спортивный форум учащихся школ города

Участники собрались чтобы узнать, кто стал лучшим из лучших в личном первенстве и командном зачете в различных видах спорта.

За плечами соревнования по лёгкой атлетике, плаванию, волейболу, баскетболу, мини-футболу, теннису, лыжным гонкам и даже шахматам. Все это — этапы Спартакиады школьников 2018-2019. Мероприятие становится доброй традицией. В этом году участников около 5-и тысяч, что в 1,5 раза больше, чем в предыдущем.

Медали, кубки и грамоты достались сильнейшим. Сертификаты на приобретение необходимого инвентаря — учебным заведениям победителей. Но, конечно, самое главное — атмосфера спорта, командный дух и торжество здорового образа жизни.

Каждый участник форума стал частью общего успеха. Ведь победы региона складываются из усилий тех, кто в нём живет.