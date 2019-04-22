В Кемерове состоялся гала-концерт «Студенческой весны»

С 14 по 16 апреля проходили конкурсные смотры по направлениям: «Танец», «Вокал», «Театр», «Инструментальное исполнение», «Журналистика», «Оригинальный жанр и цирк». Главной интригой вечера было объявление победителей.

Свой номер Вячеслав Чернышов придумал, когда принимал душ. Тогда танцоры сорвали аплодисменты на областной «Студвесне». С этим же номером поехали на Россию, в Ставрополь. На сцене Вячеслав сделал предложение руки и сердца. Возлюбленная сказала: «ДА».

Вячеслав теперь точно знает: «Студенческая весна» для него — не просто фестиваль. С ним связаны неожиданные и судьбоносные моменты. Уже 10 лет он участвует в фестивале. И не только на региональном уровне. Но самый главный знак судьбы случился с ним гораздо раньше. Он появился на свет 25 лет назад. Тогда же родилась «Студенческая весна» в Кузбассе. Сегодня на гала-концерте оба юбиляра вновь собирают овации. Ещё одно первое место в копилке Вячеслава.

За 25 лет «Студвесны» в Кузбассе выпиты литры чашек кофе, сшиты тысячи костюмов, использованы килограммы туши и помады. Четверть века назад для всех было одно требование — белый верх, черный низ, а о спецэффектах и мечтать не могли.

Гран-при фестиваля отправился в Кузбасский государственный технический университет. Впереди Всероссийский уровень в Пермском крае, где победители представят лучшие номера. 25-летие. Для большинства людей — новый этап в жизни. Возможно, и для студенческой весны это — отправная точка для нового.