В ближайшее время кемеровчане не смогут сделать покупки в крупном торговом центре

«Лапландия» — один из самых популярных торговых комплексов в Кемерове. Удобное расположение, наличие популярных брендов в одном месте. Сегодня здесь работают 70 судебных приставов. По решению арбитражного суда деятельность центра приостановлена на неопределённый срок.

Люди планируют новые места покупок, а владельцы торговых точек и продавцы — новые места работы. Для большинства это событие стало полной неожиданностью. Люди растеряны: потеря бизнеса ударит по карману почти 300 предпринимателей.

Суд принял решение приостановить работу центра из-за несоответствия существующей планировки помещений проектным документам. Напомним, спортивно-концертный комплекс «Октябрьский» был построен в 1987 году, а в 2007 году его переоборудовали в торгово-развлекательный центр «Лапландия».

У собственника здания есть 6 месяцев, чтобы исправить нарушения и привести строение в соответствие с его проектом. Дальнейшую судьбу комплекса будет решать суд.