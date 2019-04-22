Волейбольный «Кузбасс» — в борьбе за медали российской суперлиги

В первом полуфинальном матче кемеровчане принимали на своей площадке прошлогоднего финалиста — «Зенит» из Санкт-Петербурга. Слабых соперников на этой стадии чемпионата нет, что и подтвердила кемеровская битва.

С первых минут хозяева завладели игровой инициативой. Кемеровчане меньше ошибались, набирая очки на блоке и показывая результативную атаку. Стартовый сет завершился с явным преимуществом «Кузбасса» — 25:15.

Во второй партии — уже борьба на равных. И, как следствие, упорное противостояние в самой концовке, которая осталась за хозяевами паркета — 26:24. В начале третьего сета питерскому клубу удаётся уйти в отрыв — 1:8. Но впечатляющий камбэк кемеровчан окончательно сломил сопротивление гостей. 25:23 и 3:0 в матче. Уверенная победа «Кузбасса» на старте полуфинальной серии.

Ответный матч пройдёт в Санкт-Петербурге 25 апреля. И там будет совсем другая игра, и совсем другой «Зенит». Отступать сине-бело-голубым нельзя — впереди финал. В случае победы питерского клуба серия вернётся в Кемерово, где и определится обладатель путёвки в главный финал российского волейбола.

До пьедестала почёта кемеровским волейболистам осталось сделать всего один шаг. Но, возможно, для «Кузбасса» он окажется самым тяжелым.