Проект создания в регионе спортивного кластера обсудили в Новокузнецке

Сергей Цивилев провёл совещание с общественностью в южной столице Кузбасса.

Уже в июле 2019 года там начнётся строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом. Будет построен стадион «Шахтёр» в Куйбышевском районе города. На этот же период намечено строительство стадиона «Workout» международного уровня, необходимого для проведения этапа Кубка мира по воздушно-силовой гимнастике 2019 года. Кроме того, принято решение о строительстве малого ледового модуля.

Будут реконструированы учреждения массового спорта. К примеру, Дворец спорта Кузнецких металлургов. Общая стоимость работ — 3 млн 200 тысяч рублей.

Новокузнецк превращается в столицу спорта неслучайно. На 2023 год здесь планируют провести международные детские спортивные игры «Дети Азии».

Источник: Пресс-служба Администрации Кемеровской области