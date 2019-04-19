Финал проекта «300 рекордов» на телеканале «СТС Кузбасс»

Самые яркие эмоции, дух соперничества — скоро на Первом Губернском.

Валерия Никифорова. В ее руках главный приз телепроекта «300 рекордов» — кубок победителя. Об этом говорит самый высокий балл в турнирной таблице. На финальном испытании — интеллектуальном биатлоне — ни капли волнения.

Бег на лыжах, плавание, стрельба, самбо — четыре этапа. На протяжении 3-х месяцев 10 участников из Кемерова и Новокузнецка одновременно в двух городах выполняли нормативы ГТО в индивидуальном зачете. Кроме соревновательных испытаний ребята проходили мастер-классы с призерами соревнований областного, российского и международного уровней на спортивных площадках области. Наблюдать за масштабным телепроектом кузбассовцы могли каждую субботу на Первом Губернском канале. Партнерами проекта стали региональный центр ГТО, крупнейшие спортивные учреждения Кемеровской области и сильнейшие и опытные тренеры.

Также кубок за победу и призы от партнеров среди парней получил Никита Масорский из Кемерова. Он сумел преодолеть волнение и прийти на финиш первым. Но не всем участникам легко далась полоса препятствий. Волнение и тикающий секундомер не давали полностью сосредоточится Екатерине Гущиной.

Челночный бег, упражнения на пресс, прыжки в длину, стрельба из электронного оружия. Как прошло заключительное испытание — интеллектуальный биатлон, борьба двух городов между финалистами из Кемерова и Новокузнецка — смотрите 27 апреля в эфире «СТС Кузбасс». Какие баллы заработали участники на предыдущих этапах можно посмотреть в выпусках на официальном сайте ctc-kuzbass.ru