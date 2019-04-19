Губернаторская акция «Дарю Кузбассу» продолжается

Добрые, бескорыстные дела под прицелом наших камер. К примеру, сёстры Православной патронажной службы на протяжении многих лет помогают нуждающимся в заботе и внимании людям. Их опыт объединили в программу «Второе дыхание», которая получила субсидию на развитие от департамента социальной защиты населения.

Именно со встречи патронажной сестры начинается день девяностолетней Натальи Ивановны. После — занятия на развитие мелкой моторики, дыхательная гимнастика и упражнения на тренировку памяти. Но самое главное — общение. Всё это направлено на восстановление после инсульта. Буквально вновь встать на ноги помогли усилия сына и Любови Гресле — сестры Православной патронажной службы, которая прошла специальное обучение. Методика представляет собой комплексный подход к адаптации людей после заболеваний или при начавшихся необратимых, в силу возраста, физиологических изменений.

Среди участников курса «Второе дыхание» — члены семей, чьи родственники борются с последствиями инсульта и других заболеваний, кто прошёл подобное испытание и просто люди, желающие помогать. Уже применявшие знания на практике знают: главное — формирование у родных правильного отношения к больному.

Регулярные занятия, внимание и забота творят чудеса. Наталья Ивановна после инсульта и компрессионного перелома позвоночника и мечтать не могла, что снова сможет сидеть и делать обычные дела в своём почтенном возрасте.