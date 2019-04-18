В библиотеке им. Фёдорова подписано соглашение о передаче цифрового архива газеты «Кузбасс» для всеобщего пользования

Доступ ко всем изданиям появится на сайте учреждения.

Летопись Кузбасса. Почти на протяжении века каждый день она рассказывала о жизни региона: официально и по-простому, о важных событиях и людях. Областная газета «Кузбасс» в 2022 году отметит 100-летний юбилей. Рубеж, который преодолевает далеко не каждое периодическое издание. Сегодня подписано лицензионное соглашение о передаче архива газеты в электронном формате на сайт областной научной библиотеки.

Сейчас доступ к электронному архиву открыт только до 1949-го года. В библиотеке газета оцифрована до 77-го. Уже в понедельник — 22 апреля — архив станет доступным для всех пользователей интернета. Он интересен школьникам, краеведам и неравнодушным к истории Кузбасса людям.

Полный архив газеты с 1922 года до наших дней будет переведен в цифровой формат к концу этого года. И тогда вековая история Кузбасса войдёт в виртуальную реальность, без которой уже трудно представить нашу жизнь.