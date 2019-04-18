Прославленная кузбасская спортсменка Екатерина Тудегешева официально заявила об окончании спортивной карьеры

Еще в начале сезона она говорила об этом, ссылаясь на сорванный спортивными чиновниками подготовительный период.

Воспитанница тштагольской школы сноуборда заявила, что, по ее мнению, свою миссию в спорте высших достижений она выполнила и теперь хочет найти новый путь и двигаться, развиваться дальше в разных сферах и направлениях.

«Я счастлива, что мне удалось пройти такой незабываемый, уникальный путь и достичь определенных высот в спорте. Надеюсь, весь накопленный опыт использовать в будущем на благо общества и развития сноуборда», — отметила спортсменка.

По оценке специалистов, кузбасская звезда сноуборда покидает профессиональный спорт слишком рано. Она могла бы, как минимум, выступать еще два-три сезона. Но… Будем ждать развития событий.