В Кузбассе резко ухудшились погодные условия

Сегодня утром на дорогах региона наблюдалась гололедица. Осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер усиливался до 25-27 метров в секунду. Значительно похолодало.

Как сообщили в Кемеровском гидрометцентре, такая погода сохранится в течение суток. Днём ожидается прохождение вторичного холодного фронта с сохранением на ночь. Ветер местами будет усиливаться до 26 м/с. Ожидаются неблагоприятные метеоусловия.

К утру пятницы температура понизится до -6, -11 градусов. По югу области до -16. Также возможны гололедные явления, отложения мокрого снега. Будьте осторожны и внимательны!