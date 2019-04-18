Площадь будущего сквера памяти погибших при пожаре в «Зимней вишне» будет увеличена

Такое решение принял губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Накануне он осмотрел строительную площадку и обсудил ход работ с автором проекта Джоном Калвином Вайдманом и строителями.

Принято решение расширить границы благоустройства. Губернатор потребовал облагородить не только территорию сквера, но и фасады ближайших домов, как часть одного визуального пространства.

«Мы строим не просто сквер. Это — место светлой памяти во имя наших детей, во имя нашего будущего. Он должен быть наполнен детским смехом. Поэтому там будет место и для малышей, и для мам с колясками, и для детей-школьников» — отметил Сергей Цивилев.