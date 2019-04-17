«Экомобиль» снова вышел на маршрут. В Новокузнецке продолжается реализация экологического проекта

Благодаря акции, с начала года уже удалось собрать около трёх тонн вторичного сырья и более десяти единиц электроотходов.

Потрёпанные журналы, книги и старая бытовая техника. Все это новокузнечанка Елена Табакаева давно хотела выбросить. Но, признаётся, жалко. Особенно раритетную гладильную машину. Необычный аппарат — память о бабушке, которая приобрела его 30 лет назад. Поэтому, когда Елена узнала, что в городе существует проект «Экомобиль», не раздумывая, оставила заявку.

Проект реализуется в Новокузнецке уже третий год. В 2017-ом удалось собрать и отправить на переработку 7 тонн отходов. В 2018-ом — уже 8. Растёт не только «урожай» вторичного сырья, но и количество участников акции. Сейчас их уже больше семидесяти.

Безопасное покрытие для детских площадок и стадионов из старых покрышек, противоударные плиты для дорожек из корпусов автомобильных аккумуляторов. Это и многое другое производят из материалов, которые зачастую просто оказываются на свалках. Попадая на полигон, мусор может храниться там годами и даже столетиями. Благодаря проекту «Экомобиль» сотни килограммов бытовых отходов получают шанс на вторую жизнь.

Стать участником проекта может каждый. Для этого необходимо оставить заявку в комитете охраны окружающей среды и природных ресурсов или на сайте Кузбасской ассоциации переработчиков отходов. «Экомобиль» приедет на указанный адрес прямо к подъезду.