Проект «Современная медицина» в Кузбассе набирает обороты

Одна из значимых программ — создание единой кардиологической службы. Для этого в Новокузнецке создается филиал кемеровского кардиодиспансера. Как уже сообщалось ранее, учреждение займет площади 2-й и 5-й городских больниц.

Пока решаются юридические вопросы, на местах работа тоже стартовала. В 5-ой больнице продолжает развиваться открытое в прошлом году сосудистое отделение. Для лечения острых нарушений мозгового кровообращения. Во 2-ой в этом году открыто первичное сосудистое отделение. Коллеги из Кемерова приезжают сюда на вахту — передавать опыт.

Новокузнецкий филиал кардиодиспансера займет площади 2 и 5 горбольниц. Причем, как заверяют специалисты, все лучшие наработки медучреждений будут сохранены, но к ним добавят новые кардиологические направления. Так, в пятой больнице планируют оказывать экстренную, реанимационную, высокотехнологическую хирургическую помощь. А еще — развивать трансплантологию. Во второй горбольнице будут оказывать помощь другого характера.

Для реализации проекта необходим 1 миллиард 300 миллионов рублей. Кардиологи надеются, что удастся получить федеральное финансирование. Половина средств уйдет на техническое перевооружение. Еще одна задача — реконструкция здания 5-ой горбольницы, которое сейчас находится в плачевном состоянии. Также необходимо решать проблему дефицита кадров.

При благоприятном стечении обстоятельств на полную мощность новокузнецкий филиал кардиодиспансера намерен выйти к 2022 году.