Тренировки спасателей-парашютистов стартовали в областном центре

Плюсовая температура, сухая растительность и сильные ветры. В Кузбассе начинается пожароопасный сезон. Потушить лесные возгорания непросто. Когда не справляется техника, в дело вступают парашютисты-спасатели. Сегодня они тренировались на старом кемеровском аэродроме.

150, 300, 500 и даже 700. На счету у каждого парашютиста-спасателя — сотни прыжков с парашютом. Но в небо они поднимаются не за очередной дозой адреналина. Их задача — тушить пожары там, куда не может подобраться техника. Тренировка точности и быстроты приземлений, сплочённости и отточенности действий — вот главные цели учебного полёта.

«Лесник 3» — парашютная система, которую используют спасатели. Воздушное крыло помогает приземлиться с максимальной точностью. От этого зависит безопасность парашютиста.

Прежде чем подняться в небо, нужно подготовиться на земле. Изучить теорию, улучшить физическую форму. Каждый прыжок — риск и ответственность.

В течение 3 дней спасатели будут оттачивать навыки в небе. Каждому предстоит подняться над землей 12 раз. После — контрольное тестирование. Такие тренировки проходят каждый год перед пожароопасным сезоном. Это значит, что регион — под надёжной защитой.