Кузбасс продолжает внедрять программу «Бережливый регион»

Сегодня с работой автотранспортного предприятия в Таштагольском районе познакомился Сергей Наседкин, председатель комитета по развитию региональных систем обладминистрации. Он изучил проект на практике и высоко оценил работу проектной группы.

Эффективно и прибыльно. Эти принципы лежат в основе производственной системы, разработанной «Росатомом». Проекты, которые внедряют на производстве, в здравоохранении, образовании, в сфере оказания государственных услуг позволяют упростить процесс работы, сократить время выполнения задач без ущерба и улучшить результат без значительных вложений.

Таштагольское автотранспортное предприятие обслуживает 12 различных маршрутов. Причем большинство пригородных имеют значительную протяженность. При ограниченном и достаточно изношенном автопарке одна из важнейших задач — сократить время экстренного ремонта автобуса, сошедшего с линии. После анализа ситуации и разработки новой технологической карты ремонта была оптимизирована работа мастера и слесарей. И автобусы на линию стали возвращаться быстрее.

Кузбасс стал одним из первых, где реализуется концепция «Бережливый регион». В течение нескольких дней и в Таштагольском районе будет начата разработка как минимум 20 проектов в учреждениях социальной сферы, коммунального хозяйства и в органах местного самоуправления.