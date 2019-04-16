Сегодня в областном центре встречали победительницу первенства Европы по спортивной гимнастике Анастасию Ильянкову

Цветы и объятия, поздравления и короткое интервью на родной земле. Всё это привлекло внимание пассажиров кемеровского аэропорта. Оказывается, они летели одним рейсом с чемпионкой Европы по спортивной гимнастике.

Кузбасская спортсменка одержала безоговорочную победу на своём первом взрослом чемпионате Европы, выполнив на «отлично» сложную комбинацию на разновысоких брусьях.

Первые поздравления девушка принимала вместе с командой в Москве, но самые дорогие и трогательные ждали спортсменку в Кемерове.