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Сегодня в областном центре встречали победительницу первенства Европы по спортивной гимнастике Анастасию Ильянкову

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Цветы и объятия, поздравления и короткое интервью на родной земле. Всё это привлекло внимание пассажиров кемеровского аэропорта. Оказывается, они летели одним рейсом с чемпионкой Европы по спортивной гимнастике.

Кузбасская спортсменка одержала безоговорочную победу на своём первом взрослом чемпионате Европы, выполнив на «отлично» сложную комбинацию на разновысоких брусьях.

Первые поздравления девушка принимала вместе с командой в Москве, но самые дорогие и трогательные ждали спортсменку в Кемерове.

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