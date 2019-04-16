Сильный пожар разгорелся 15 апреля в Соборе Парижской Богоматери — сердце Франции

О нём написан роман Виктора Гюго, в нём судили Жанну Д’Арк, там же выходила замуж Мария Стюарт, короновали Наполеона Бонапарта.

Уцелела лишь третья часть исторического памятника, всё остальное превратилось в пепел. Огонь уничтожил две трети кровли, шпиль и часы собора. Ущерб от пожара пока оценить невозможно. Однако удалось сохранить алтарь и алтарный крест, часть витражей, а также главную христианскую реликвию — Терновый венец Христа.

В настоящее время пожар потушен. Предполагаемой причиной могли стать работы по реставрации здания. Главный архитектор Филипп Вильнев заявил, что рабочих в момент начала пожара на площадке не было. Жители Парижа читают молитвы, стоя на коленях перед остатками памятника культуры мирового значения.

Символ Франции, построенный в 12 веке, будут восстанавливать. По оценкам экспертов, реставрация здания может занять от пяти до нескольких десятков лет.