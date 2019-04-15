В Новокузнецке продолжается реализация проекта «Дважды победители»

Сбор данных о тех, кто вернулся с войны и продолжил трудиться на благо Родины ведется ежедневно. В списке уже тысячи имен.

С плакатом в руках Владимир Забудкин каждый год 9 мая — в строю Бессмертного полка. На фото – отец, Григорий Забудкин. В 1941-ом году ушел на фронт. Дошел до Германии. Там же получил ранение, из-за которого солдата посчитали погибшим. Тяжелая весть дошла до жены и детей. Однако, в ноябре 1945-го им предстояло пережить еще одно потрясение — глава семейства оказался жив. После лечения в госпитале, вернулся домой.

После войны отец Владимира Забудкина работал на заводе. При строительстве Новокузнецкого драматического театра участвовал в отделке здания в составе бригады столяров. А теперь вошел в список «Дважды победителей» — тех, кто не только вернулся живым с войны, но и работал на благо города, поднимая народное хозяйство.

Четыре тысячи фамилий. Столько уже удалось собрать, благодаря сведениям, полученным из военкоматов и Центров социальной защиты города. Пополнить базу данных помогают и сами жители. Приносят краткую биографию, фотографии и медали своих родственников. Всю информацию загружают на сайт проекта «Дважды победители». Вписать имя своего деда или прадеда в историю может абсолютно каждый. Пункты приема работают во всех филиалах библиотеки имени Гоголя. Планируется, что проект удастся завершить к 75-летию Победы.