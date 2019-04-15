Детская поликлиника Яйской районной больницы получит финансирование на реновацию

Кабинет главного врача Яйской районной больницы. Встреча представителей Департамента охраны здоровья населения с персоналом. Главная тема — перспективы развития медицинской организации.

Детскую поликлинику ожидает обновление. Появятся отдельный вход для больных детей, комфортные зоны ожидания, колясочные, комнаты для кормления малышей и другие удобства. Деньги выделят по программе «Развитие детского здравоохранения». Общее финансирование по ней в Кузбассе составит почти полтора миллиарда рублей.

Ранее появились слухи о сокращении сотрудников больницы. Однако, эта информация не подтвердилась.

В ближайшее время специалисты разработают план преобразований детской поликлиники. В нем учтут вс е современные требования.