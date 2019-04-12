«СТС Кузбасс» объединяет поколения. На Первом Губернском продолжаются съемки проекта «Лента времени»

В канун девятого мая мы собираем истории ветеранов, берём интервью у детей, внуков и правнуков победителей. Герои сегодняшней встречи — участники афганского конфликта. Они рассказали о своих родных, которые встречали Победу в 1945-ом.

Настоящее искусство, которому Льва Савицкого учил Владимир Мартемьянов. Тот самый летчик, кемеровчанин, чемпион мира по высшему пилотажу. В честь него названы улицы и музей в его школе. Участник проекта «Лента времени» — командир эскадрильи в Афганистане, полковник в отставке Лев Савицкий. Летчик готовится пройти в колонне во время шествия Бессмертного полка 9 мая.

Сегодня мы встретились с участниками афганского конфликта, чтобы объединить два поколения победителей. У каждого есть родные, которые приближали Победу сорок пятого. В проекте, посвященном 9 мая, мы расскажем о боевом пути офицеров в отставке и их отцов — фронтовиков.

Пробелы в ленте времени на «СТС Кузбасс» заполняются новыми историями. Мы уже записали интервью с правнуками победителей. Снимаем видеодневники ветеранов и тружеников тыла Великой Отечественной войны, продолжаем общаться с участниками афганского конфликта и приглашаем их встать в отдельную колонну Бессмертного полка 9 мая. Офицеры в отставке пронесут портреты родных-фронтовиков. Возьмут они и фотографии своих погибших боевых товарищей. Так и объединится сразу два поколения победителей.