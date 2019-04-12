«Дарю Кузбассу». Неравнодушные жители продолжают дарить подарки любимому региону

Подарок не всегда должен оцениваться деньгами. Более ценным считается тот, что сделан своими руками и с душой. На свой трёхсотый юбилей наш регион принимает от жителей именно такие презенты. В рамках акции «Дарю Кузбассу», объявленной губернатором Сергеем Цивилевым.

Помогать тем, кто нуждается в помощи. Можно сказать, это — жизненное кредо семьи Лобачёвых. По собственному желанию они убирают снег на приусадебных участках пенсионеров, строят горки для детей во дворах, организуют благотворительные акции… Сейчас они ещё и принимают участие в городском конкурсе «Молодая семья» и прибираются на улицах родного города.

Здесь, в Центральном районе Новокузнецка, Елена и Юрий наводят порядок уже четвёртый год. К слову, семья Лобачёвых живёт на другом конце города и с этим местом, по сути, их ничего не связывает. Казалось бы, наводить чистоту на этом участке могли бы и жители соседних домов. Но, как говорится, к добровольным акциям никого не принуждают. Поэтому, собрав компанию таких же неравнодушных, волонтёры собирают мусор, залежавшуюся листву и обломанные ветки.

Акция, приуроченная к 300-летию области, продолжается. Принять участие в ней можно, выложив фото или видео своего подарка в социальные сети. При этом не забудьте указать хэштег #ДарюКузбассу. Сделать наш регион более комфортным и привлекательным может любой желающий.