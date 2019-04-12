В Новокузнецке продолжаются работы по реконструкции скверов

Мероприятия проводятся в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Работа началась ещё в прошлом году. И, как показала очередная проверка, подрядчики могут не уложиться в установленные сроки.

Тротуарную плитку укладывали осенью, когда почва уже промерзла. С приходом тепла грунт начал проседать. А вместе с ним деформировался и тротуар. Это вызвало недовольство жителей.

В сквере на улице Воробьева такая же ситуация. Тротуар, уложенный в снег и морозы, местами повело. Больше всего удручает картина у ДК Дзержинского в Куйбышевском районе. Тропинки больше похожи на застывшее море — плиты словно повторяют очертания волн. А торчащие бордюрные камни становятся опасной полосой препятствий для пешеходов.

Частично разобрать тротуар — единственный вариант, чтобы исправить неровное покрытие. Так быстрее просохнет и установится грунт. После этого можно будет заново укладывать плитку. Однако, времени у подрядчиков немного — закончить необходимо до конца апреля. Поэтому приступить к устранению дефектов строителям рекомендуют уже сейчас. Хотя избежать проблем можно было еще в начале работ, установив под тротуарную плитку бетонное основание. Но в проекте этого заложено не было.

Помимо устранения неровностей необходимо благоустроить подходы к скверам. Где-то подлатать асфальт, посадить растения. Успеть подрядчики должны до конца месяца. В противном случае заказчик — администрация города — в праве обратиться в суд. А это чревато уже штрафными санкциями.