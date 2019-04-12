Экология, безопасность дорог, здравоохранение, образование. На неделе Сергей Цивилев принял участие в ряде значимых событий

Одно из них — Первый Всекузбасский съезд работников культуры. Событие собрало более 700 делегатов. Обсуждали важные для региона вопросы. Реализация национального проекта, роль учреждений в социокультурном пространстве, проведение мероприятий в рамках Года театра в России.

Сегодня в областном центре ведётся подготовка площадки под строительство культурно-образовательного кластера. Напомним, в него войдут кварталы искусств в Кемерове и Новокузнецке, а также 35 Домов культуры в разных городах Кузбасса.

Не менее значимые перемены ждут регион и в сфере образования. В феврале 2018 года Президент Владимир Путин отметил важность комплексного развития научных центров в Сибири. Год спустя в Кемеровской области к реализации готовят четыре проекта: три — в Институте углехимии и один проект — в НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний. На прошедшей неделе регион посетил председатель Сибирского отделения РАН. По мнению Валентина Пармона, развитие отраслевой науки невозможно без разработок Кузбасса и региональной поддержки ученых.

Здравоохранение, образование, культура. Кузбасс решает масштабные задачи. И многое ещё предстоит сделать. Первые итоги работы будут подведены уже через 815 дней. Именно столько остается до празднования 300-летия промышленного освоения региона.