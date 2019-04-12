Сегодня в России отмечают День космонавтики

С 2011 года дата носит ещё одно название — Международный день полета человека в космос. 58 лет назад Юрий Гагарин на корабле «Восток» впервые в мире совершил орбитальный облет Земли, открыв новую эпоху.

В Кузбассе космонавтов помнят и уважают. Именем Алексея Леонова названа воздушная гавань в Кемерове, а новокузнецкий аэропорт Спиченково в ближайшее время будет носить имя Бориса Волынова. С инициативой выступил глава региона Сергей Цивилев.

Памятной дате посвящены выставки, познавательные уроки, лекции и семинары. В Кузбассе вспоминают Алексея Леонова — первого человека, который в 1965-м году вышел в открытый космос. Имя легендарного космонавта носит аэропорт. Здесь находится памятная доска и космический экспонат — один из так называемых спускаемых аппаратов. В таких капсулах космонавты возвращались на землю. Они рассчитаны на экстремальные условия температуры и давления, защищены от сотрясений и вибраций при ускорении, вращении или падении.

Ключ международной космической дружбы, элементы парашюта, шлемофоны, аптечка переданные лично Леоновым краеведческому музею. На выставке и скафандр, принадлежащий Борису Волынову — еще одному космонавту, детство и юность которого прошли в Прокопьевске. Он отмечен в истории, как член команды, осуществивший первую в мире стыковку с другим пилотируемым аппаратом в январе 1969 года.

А Александру Гребёнкину ещё только предстоит войти в историю. В прошлом году мысковчанин стал участником нового состава российских космонавтов. Команда проходит подготовку к пилотированию многоразового корабля «Федерация». И возможно, именно наш земляк станет первым из россиян, ступивших на поверхность Луны.