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Быть грамотным — модно. Завтра в России в 16-й раз пройдет акция «Тотальный диктант»

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В разные годы авторами текстов были российские писатели — Гузель Яхина, Дмитрий Быков, Захар Прилепин. В этом году выбран материал писателя и литературного критика Павла Басинского.

В Кемерове тотальный диктант начнется в 15:00. Написать его можно в КемГУ, в областной научной и библиотеке для детей и юношества.

Координатор акции, доцент кафедры русского языка Марина Чабаненко в эфире радио «Кузбасс ФМ» отметила, в среднем 5-7% участников пишут диктант на «отлично». Но, не зависимо от уровня грамотности, принять участие в акции может каждый желающий.

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