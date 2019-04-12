Накануне на территории Новокузнецкого района выгорело около 3 гектаров земли

У садового общества «Сосняки» произошло возгорание сухой травы. Пожаром были охвачены деревья и сухостой. Горела и мусорная свалка.

На ликвидацию огня были направленны 4 человек пожарной части №2 города Калтан, а также 1 единица техники. Локализовать возгорание удалось в течении нескольких часов. Угроза распространения миновала. Сегодня огнеборцы высказывают предположение, что причина случившегося — неосторожное обращение с огнем, либо поджог.

Напомним, особый противопожарный режим продлится в Кузбассе до 1 июня. До этого времени нельзя жечь мусор и разводить костры, а также устраивать свалки горючих отходов и оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями рядом с жилыми домами и садами.