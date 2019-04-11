В Кемерове прошли соревнования пловцов памяти Маши и Кости Агарковых, которые погибли при пожаре в «Зимней вишне»

О товарищах, которые чуть больше года назад тренировались с многими из участников рядом напомнил большой плакат с портретами и свеча памяти на финише.

Мальчишки и девчонки пока не осознают глубину трагедии, и то, что не стало их друзей. Только на традиционном построении, когда была объявлена минута памяти, они ненадолго присмирели и взгрустнули. Но такова молодость. Она живет будущим. И с этими мыслями участники соревнований выходили на старт. Для многих из них это было первое испытание большой водой. Взрослые наставники направляли на дорожки, напутствовали и… вспоминали Агарковых.

На первые старты вышло более 170 участников. Были гости и из Новосибирска. Мальчишки и девчонки старались показать лучшую технику и победить. Для них это — один из первых крупных турниров. Здесь приходит осознание себя, как спортсмена. Здесь они учатся бороться и преодолевать себя. Перед глазами пример тех, кто уже не сможет выйти на стартовую тумбочку. Но своим примером напоминает, нужно бороться до конца и все получится.