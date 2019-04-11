В Новокузнецке более 4,5 тысяч школьников отдохнут этим летом в загородных центрах и лагерях дневного пребывания

До начала сезона остаётся менее двух месяцев.

В южной столице региона в этом году планируют открыть почти 60 лагерей дневного пребывания и 4 загородных оздоровительных центра. Также на базе учреждений дополнительного образования будут созданы игровые комнаты, организованы различные спортивные мероприятия, в том числе туристические походы.

Дети старше 14 лет смогут не только отдохнуть, но и заработать. 40 старшеклассников уже прошли обучение в школе помощников вожатых. Трудоустроить планируют и более ста подростков из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Особое внимание уделят школьникам, состоящим на учете в инспекции по делам несовершеннолетних.

Чистка систем водоснабжения, проверка пожарной сигнализации и видеонаблюдения — безопасности в загородных лагерях уделяют особое внимание. В мае на территории комплексов проведут противоклещевую обработку. Однако, до сих пор существует ряд проблем. К примеру, изношенность материально технической базы. Большинство зданий — 60х — 70х годов постройки и капитального ремонта в них не было. Для решения этих вопросов из средств областного бюджета выделят 100 млн рублей. Но получить субсидию смогут лишь те города и районы, кто пройдет конкурсный отбор. Всего за этот год поправить здоровье смогут более 220 тысяч кузбасских детей.