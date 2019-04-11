«Безопасные и качественные дороги». В этом году на реализацию национального проекта выделят более 5 млрд рублей

Старт кампании начнется в мае-июне.

В Новокузнецке в этом году отремонтируют 22 километра магистралей. Обновление проезжей части запланировано во всех районах города. Какие объекты попадут в национальный проект решали жители. Лидерами народного голосования стали улицы: Автотранспортная, Рокоссовского, Соломиной, проезд Технический в Кузнецком районе. Улицы Гаванская, Гидротехническая и Новогодняя — в Орджоникидзевском. В Центральном будет полностью отремонтирован проспект Кузнецкстроевский.

В Кемерове ямочный ремонт уже начался в связи с благоприятными погодными условиями. Работы ведутся в дневные и ночные смены.

В областном центре установили 2 новых светофора. Один заработал на проспекте Ленина. Второй — на пересечении бульвара Строителей и улицы Марковцева. До конца сезона в городе появится еще 8 светофоров.

По национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Кемерове отремонтируют 63 км дорожного полотна. В том числе начнется проектирование кольца с развязкой на бульваре Строителей и проспекте Московском от Притомского до Ленинградского. Также дорожники приступят к строительству обходной дороги с восточной стороны Кемерова.