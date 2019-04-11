В Анжеро-Судженске младший медперсонал обратился с письмом в администрацию города

Сотрудники просят урегулировать вопрос массового сокращения. Сегодня там прошла внеочередная сессия народных депутатов города. Напомним, в марте департамент охраны здоровья населения выявил: часть персонала Анжеро-Судженской больницы не выполняет обязанности, предусмотренные профстандартом.

Вместо бывших четырёх этажей родильный дом Анжеро-Судженска занимает теперь три этажа. Сюда переехало гинекологическое отделение. Рожают в городе меньше.

По статистике в 2015 году здесь появились на свет 843 малыша, а в 2018 — 562. Санитары роддома боятся: цифры и дальше будут снижаться. Часть медперсонала попадает под сокращение. Других переводят в уборщицы.

Причина реформы — уменьшение численности населения города. За пять лет оно сократилось на 4000 человек. В Анжеро-Судженской больнице, так же как в Киселёвской и той же Прокопьевской, было выявлено превышение количества младшего персонала. Пациенты поступают реже, сократились койко-места. Соответственно, и людей, которые должны осуществлять уход за ними, нужно меньше.

Мы встретились с главным врачом горбольницы. Ольга Козлова поясняет: без работы никто не останется. 70 процентов младших медсотрудников уже перевелись на другую должность.

Встречи санитарок, младших медсестер и администрации будут продолжаться. Главный врач призвала мирными способами решить проблему. С каждым конкретным работником будут работать индивидуально.