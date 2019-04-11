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Сегодня — Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Воспоминания очевидца тех событий

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Памятную и трагическую дату отметили и в Новокузнецке. Там сейчас проживает 83 человека, переживших ужасы того времени. В этот день говорится много слов. Мы же решили ничего не комментировать. Просто предлагаем вам историю из первых уст.

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