Сегодня — Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Воспоминания очевидца тех событий

Памятную и трагическую дату отметили и в Новокузнецке. Там сейчас проживает 83 человека, переживших ужасы того времени. В этот день говорится много слов. Мы же решили ничего не комментировать. Просто предлагаем вам историю из первых уст.
Памятную и трагическую дату отметили и в Новокузнецке. Там сейчас проживает 83 человека, переживших ужасы того времени. В этот день говорится много слов. Мы же решили ничего не комментировать. Просто предлагаем вам историю из первых уст.
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