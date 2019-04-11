Кузбасс посетила делегация Королевства Испания

С временным поверенным в делах Испании в России, советником-посланником Посольства Испании в Российской Федерации Игнасио Гарсиа-Вальдекасас и почетным консулом Королевства Испания в Новосибирске Пабло Гастон Ди Тата Франсия встретилась заместитель губернатора Ольга Турбаба. В ходе общения стороны выразили намерение развивать сотрудничество между Кемеровской областью и регионами Королевства Испания.

Представители Королевства приняли участие в открытии фотовыставки «Дети войны — о своей жизни, о твоей истории» в Кузбасском центре искусств (Кемерово). Экспозиция посвящена испанским детям, эвакуированным в СССР в годы гражданской войны в Испании (1936-1939 годы). На выставке представлены фотографии, рисунки, письма и воспоминания участников событий, которые рассказывают о жизненном пути «детей войны», а также другие документы, касающиеся испанской эмиграции в Советский Союз.

В России эта выставка впервые была представлена в апреле 2015 года в Институте Сервантеса в Москве. Она также демонстрировалась в Новосибирской, Волгоградской, Саратовской областях, Республике Карелия и других регионах. В Кузбассе экспозиция будет работать до 5 мая 2019 года.

Источник: Пресс-служба Администрации Кемеровской области