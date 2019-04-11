:

Arrow
Arrow
Slider

«Красноярск—Кемерово—Санья». Кузбассовцам стал доступен новый авиамаршрут

<< Вернуться назад

На период отпусков авиакомпания NordStar открыла новое направление полётов: «Красноярск – Кемерово – Санья» и обратно. Первый рейс состоялся в прошедшие выходные. Пассажирская загрузка была высокой.

Полеты между столицами Красноярского края и Кузбасса будут осуществляться еженедельно по субботам самолетами Boeing 737-800 вместимостью 180 пассажирских кресел. Время в пути – 6 часов 30 минут. Данное направление будет действовать до 26 октября 2019 года.

 

Источник: Пресс-служба Администрации Кемеровской области

Кстати, у нас есть Telegram-канал, где мы публикуем новости, видео и эксклюзивный медиаконтент специально для подписчиков мессенджера. Присоединиться к каналу можно по ссылке https://t.me/ctckuzbass


Поделиться в соцсетях

Автор сюжета:

Актуально