«Красноярск—Кемерово—Санья». Кузбассовцам стал доступен новый авиамаршрут

На период отпусков авиакомпания NordStar открыла новое направление полётов: «Красноярск – Кемерово – Санья» и обратно. Первый рейс состоялся в прошедшие выходные. Пассажирская загрузка была высокой.

Полеты между столицами Красноярского края и Кузбасса будут осуществляться еженедельно по субботам самолетами Boeing 737-800 вместимостью 180 пассажирских кресел. Время в пути – 6 часов 30 минут. Данное направление будет действовать до 26 октября 2019 года.

Источник: Пресс-служба Администрации Кемеровской области