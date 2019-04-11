Кузбасские медики — призёры Всероссийского конкурса врачей

Всего на соревнованиях было представлено 37 номинаций, в каждой из которых выбрали 3-х победителей. Конкурс проводился в несколько этапов. Первый проходил в медицинских организациях региона, где были отобраны лучшие работы для участия во втором, областном этапе, победители которого проходили на всероссийский уровень.

Конкурсанты оценивались по многим критериям: профессиональное мастерство, организаторские способности, участии в научной деятельности и общественной жизни региона.

В номинации «Лучший педиатр» первое место заняла врач Новокузнецкой городской детской клинической больницы №4 Наталья Матвеева. В номинации «Лучший невролог» второе место завоевала заведующая отделением для детей с поражением центральной нервной системы, психики и опорно-двигательного аппарата Кемеровской областной клинической больницы имени Беляева Галина Галиева. А вторым «Лучшим психиатром» страны по итогам Всероссийского конкурса врачей признан заместитель главного врача по лечебной работе Кемеровской областной клинической психиатрической больницы Владимир Гордеев.

Церемония награждения прошла в рамках XXVI Российского национального конгресса «Человек и лекарство» в Москве.

Источник: Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области