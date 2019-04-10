Кузбасские студенты снова удивляют новыми идеями, яркими танцами и необычными костюмами на «Студенческой весне»

Сердца зрителей завоеваны. Осталось обаять членов жюри. Ведь скоро финал.

Как всегда — ярко, зажигательно и креативно ворвалась весна в ВУЗы региона. Поплавать в океане, побывать в космосе — это вовсе не сон, а воплощение фантастических идей студентов. В этом году юбилей: «Студенческой весне» — 25 лет. Фестиваль — возможность самореализоваться, попробовать себя в различных жанрах и видах творчества.

Километры ткани, тонны блесток, бессонные ночи, бесконечные репетиции, литры выпитых чашек кофе — все это происходит из года в год. И этот конвейер уже не остановить.

Известная фраза: «все, что можно, в этом мире уже изобрели» у студентов не работает. Каждый раз они придумывают нечто новое, и уже на протяжении 25 лет продолжают удивлять зрителей и членов жюри. К примеру, номер акапелла из песен Агутина под битбокс — еще пару лет назад эта идея и в голову бы не пришла.

Отборочные туры продолжаются. Самые яркие номера войдут в гала концерт областной «Студенческой весны», которая пройдет 20 апреля. Там же участники фестиваля узнают имена победителей. И тех, кто представит Кузбасс на всероссийском уровне в Пермском крае.