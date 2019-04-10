Нечем дышать. Жители Новокузнецка жалуются на некачественную уборку дорог

Из-за сухой теплой погоды на улицах города образовалось много пыли.

В городе облачно. Правда не на небе, а у земли. Снег растаял, оставив после себя не только мусор, но и шлак, которым посыпали дороги зимой. Клубы пыли поднимаются из-под колес автомобилей и общественного транспорта. Дышать всем этим приходится прохожим и тем, кто стоит на остановках в непосредственной близости от проезжей части.

Техника, по заверениям коммунальщиков, выходит на уборку улиц ежедневно. В целом по городу — около ста единиц. Почти треть трудится в Центральном и Кузнецком районах. Но пока только в дневное время. Поливать асфальт ночью, отмечают специалисты, сейчас опасно. Из-за минусовых температур вода может замерзнуть. А образовавшийся лед — стать причиной аварий.

По словам специалистов, как только ночные температуры перейдут в плюсовые значения поливать дороги будут и ночью. Представители предприятий, отвечающих за уборку дорог, утверждают — все в порядке, ситуация под контролем. Однако, клубы пыли и шлак на дорогах пока говорят об обратном.