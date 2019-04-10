Коллегия Администрации области подписала соглашение о социально-экономическом сотрудничестве с компанией «КузнецкИнвестСтрой»

Все обязательства, которые акционерное общество взяло на себя в 2018 году, выполнены.

Ремонт детского дома в Междуреченске, поставка благотворительного угля для малоимущего населения области, финансирование социально-значимых мероприятий региона. Вот лишь малая часть проектов компании «КузнецкИнвестСтрой», направленных на социально-экономическое развитие Кузбасса.

В 2018 году на переселение компания направила 120 миллионов рублей. В этом году планируется порядка 150-200 миллионов. Организация ежегодно приобретает новое производственное оборудование и создает безопасные условия труда. Предприятие не только добывает уголь, но и, традиционно, инвестирует в экономику Кузбасса.

В 2019 году «КузнецкИнвестСтрой» окажет материальную помощь политехническому университету, закупит новогодние подарки детям-сиротам и, по традиции, проинвестирует празднование областного Дня Шахтера.