Ведущие представители театрального искусства собрались в Доме актёра областной столицы

Обсуждали насущные проблемы и перспективы. Общение в формате круглого стола провёл Заслуженный работник культуры Российской Федерации, директор Государственного академического театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

Главная тема встречи — специфика творческой деятельности. Спорные вопросы оценки объема работ, ненормированных графиков, напряженности — как эмоциональной, так и физической — сегодня обсуждаются на государственном уровне.

Вся информация подкреплена примерами из многолетнего опыта. Вопросы от представителей фестивальных, конкурсных и театральных проектов региона и дискуссия на волнующие темы.

Еще один шаг к совершенствованию организации культурной жизни области сделан. И он определенно внесет свой вклад в празднование юбилея угледобывающего региона страны.