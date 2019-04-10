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Ведущие представители театрального искусства собрались в Доме актёра областной столицы

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Обсуждали насущные проблемы и перспективы. Общение в формате круглого стола провёл Заслуженный работник культуры Российской Федерации, директор Государственного академического театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

Главная тема встречи — специфика творческой деятельности. Спорные вопросы оценки объема работ, ненормированных графиков, напряженности — как эмоциональной, так и физической — сегодня обсуждаются на государственном уровне.

Вся информация подкреплена примерами из многолетнего опыта. Вопросы от представителей фестивальных, конкурсных и театральных проектов региона и дискуссия на волнующие темы.

Еще один шаг к совершенствованию организации культурной жизни области сделан. И он определенно внесет свой вклад в празднование юбилея угледобывающего региона страны.

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