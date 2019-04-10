Анна Шатилова, легенда российского теле- и радиовещания встретилась с кузбасскими журналистами

Не телеведущий, а диктор. Эфир не прямой, а живой. Все новостные тексты она учила наизусть. И входила в каждый дом с голубых экранов. Началось все в институте. Студенткой физмата, Аня увидела объявление о наборе на дикторские курсы. Прошла отбор. Перевелась на филологический. С 1962 года трудовая книжка лежит на главном федеральном канале. Её имя — целая телевизионная эпоха. Анне Шатиловой — 80 лет.

Сегодня легенда телевидения — в Кузбассе. Делится своим опытом с коллегами по цеху, отвечает на вопросы, шутит и дает советы. Как побороть волнение, работать с голосом, как спасти эфир и работать перед большой аудиторией.

Несмотря на загруженный график, Анна Шатилова никогда не отказывается от встреч со студентами, школьниками и коллегами из городов России. Ей есть, что рассказать. А нам — у кого учиться.