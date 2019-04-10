Кузбасские пожарные поборются за звание лучших в Сибири

Сегодня в Томске стартовали соревнования по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий ДТП. В состязании принимают участие спасательные бригады из 7 субъектов Сибирского федерального округа. Кузбасс представляет команда прокопьевского гарнизона пожарной охраны.

Задания, которые подготовили организаторы соревнований, максимально приближены к реальным условиям. Так, участники должны будут спасти двух «пострадавших» в ДТП: извлечь из повреждённого автомобиля и оказать первую медицинскую помощь.

Источник: Главное управление МЧС России по Кемеровской области