Расходная часть бюджета Территориального фонда ОМС региона увеличится

Законопроект о предстоящих изменениях на заседании Коллегии Администрации Кемеровской области представил директор Территориального фонда ОМС Алексей Цигельник.

Увеличение расходной части стало возможным, благодаря включению в бюджет остатка средств на начало 2019 года в размере 615 млн рублей. Теперь эта цифра достигла показателя в 38 млрд 845,2 млн рублей.

Прирост средств планируется направить на приобретение и проведение ремонта медицинского оборудования, организацию дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также на оплату медучреждениям Кемеровской области лечения пациентов из других субъектов РФ.

Источник: Пресс-служба Администрации Кемеровской области